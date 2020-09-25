وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 98 حالة، و3 وفيات، و620 اصابة بالكورونا 610 منها محلية ليصبح العدد الكلي 7211

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 620 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 610 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7211.

وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 610 حالات محليّة منها 306 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و146 حالة في محافظة البلقاء، و91 حالة في محافظة الزرقاء، و24 حالة في محافظة الكرك، و16 حالة في محافظة المفرق، و9 حالات في محافظة معان، و8 حالات في محافظة إربد، وحالتان في لواء الرمثا، و3 حالات في محافظة عجلون، وحالتان في محافظة مأدبا، و حالتان في محافظة الطفيلة، وحالة واحدة في محافظة جرش.

كما سجلت 10 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 39 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 98 حالة شفاء منها 15 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و74 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء، و6 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 14064 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1142025 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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