وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 98 حالة، و3 وفيات، و620 اصابة بالكورونا 610 منها محلية ليصبح العدد الكلي 7211
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جرينتش+2 06:28
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 98 حالة، و3 وفيات، و620 اصابة بالكورونا 610 منها محلية ليصبح العدد الكلي 7211

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