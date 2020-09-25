بمناسبة رحيله الـ 50.. ندوة بدار الكتب المصرية تشيد بإنجازات عبد الناصر وتردد قصيدة نزار قباني “قتلناك يا آخر الأنبياء”

نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ندوة عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر،

افتتح الندوة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وأدارها الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ورئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب، والذي ألقى أبياتا من قصيدة “قتلناك يا آخر الأنبياء” التي كتبها نزار قباني في رثاء عبد الناصر.

وتحدث في الندوة كل من: الدكتور السيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد السابق لكلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان.

وقد تناول الدكتور فليفل إنجازات عبد الناصر السياسية حيث حقق الاستقلال السياسي وأرسى مبدأ السيادة الوطنية، مؤكدا أنه كان الزعيم الحقيقي والأوحد لثورة يوليو.

كما تحدث الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، عن السياسات الاقتصادية لجمال عبد الناصر ومن أهمها إصدار قانون الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية.

وتناولت الدكتورة أماني الطويل خبير الشئون الأفريقية بمركز الدراسات والسياسات الإستراتيجية بالأهرام، الدور الأفريقي لمصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ودوره الرائد في دعم حركات التحرر الأفريقي، مؤكدة أن عبد الناصر مازال حتى الآن في الوجدان الأفريقي حيث يمثل تمثال نصفي له في مقر الاتحاد الأفريقي حتى اليوم.

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