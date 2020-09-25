"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 125 حالة، ووفاة واحدة، و549 اصابة بالكورونا 544 منها محلية ليصبح العدد الكلي 6591
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أجواء خريفية في المرتفعات وحارة في باقي مناطق المملكة

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