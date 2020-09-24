ترامب يقول إن اليهود انانيون يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم.. فما رأي المطبعين الخلايجة؟

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قال إن “اليهود انانيون يفعلون كل شيء من أجل أنفسهم”، وأنه يعتبر أن “السود يفتقرون للقدرات على المبادرة لحماية حقوقهم”.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير نشرته امس الأربعاء، إنها تحدثت مع أكثر من 20 مسؤولا حاليا أو سابقا في إدارة ترامب، وأفاد بعضهم بأن ترامب قال أمام موظفين في أجهزته إن “اليهود يتماسكون ببعضهم بعضا”، وإنهم “يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم”.

وتوصل ترامب إلى هذا الاعتقاد، حسب مصادر الصحيفة، نتيجة محادثات هاتفية أجراها مع مشرعين يهود.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلته “واشنطن بوست”، أن المواطنين أصحاب البشرة السمراء لا يستطيعون حماية حقوقهم بسبب عجزهم عن المبادرة، وأعرب كذلك، في محادثات شخصية، عن امتعاضه من رغبة زوجته، ميلانيا ترامب، في زيارة إفريقيا عام 2018.

ومع ذلك لم يؤكد أي من المتحدثين باسم إدارة ترامب أنه أدلى بأي تصريح مسيء عرقيا بشكل علني، خصوصا وقد أثار هذا التقرير اتهامات جديدة إلى ترامب باتباع آراء عنصرية، لا سيما أنه أعرب سابقا دعمه للقوى اليسارية في الولايات المتحدة، وذلك مع اقتراب البلاد من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

وعلى صعيد انباء اليهود القذرة، خرج عدد من موظفي البيت الأبيض الأمريكي عن صمتهم أخيراً، وعبَّروا عن شكواهم من “الملابس القذرة” والمتسخة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعمد إلى جلب عدد كبير منها خلال زياراته لأمريكا، ويمنحها لموظفي البيت الأبيض من أجل غسلها؛ وهو الأمر الذي دفع العديد من الأمريكيين إلى اعتبار الأمر “فعلاً مقصوداً”.

فقد جاء في تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، امس الأربعاء، ا ن “معظم السياسيين يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء غسيلهم القذر، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لنتنياهو”.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إنه “على مر السنين، اكتسب الزعيم الإسرائيلي سمعة خاصة بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأمريكي؛ لإحضاره حمولة خاصة في رحلاته إلى واشنطن: حقائب مليئة بالغسيل المتسخ”.

وكما جرت العادة في البيت الأبيض، فإنه يتم تنظيف الملابس لرئيس الوزراء مجاناً من قِبل الموظفين الأمريكيين، وهي ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب، ولكن هذا الأمر لا يحدث إلا نادراً؛ نظراً إلى الإقامات القصيرة لرؤساء الدول المشغولين.

فيما صرح مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: “بأن عائلة نتنياهو هم الوحيدون الذين يجلبون حقائب غسيل متسخة فعلية لنا لكي تنظيفها”.