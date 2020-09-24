البرهان يلتقي نتنياهو في اوغندا خلال يومين، ويقتاد السودان لابرام اتفاقية صلح وتطبيع "مدفوعة الثمن" مع اسرائيل
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جرينتش+2 11:26
ترامب يقول إن اليهود انانيون يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم.. فما رأي المطبعين الخلايجة؟

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