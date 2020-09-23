جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 98 حالة، ووفاتين، و363 اصابة جديدة بالكورونا 354 منها محلية ليصبح العدد الكلي 6042
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الرزّاز يوعز بمعاقبة 37 مؤسّسة مخالفة لإجراءات السلامة العامة

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