أجواء خريفية معتدلة بالمرتفعات وحارة نسبيا في باقي المناطق

يطرأ اليوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً بوجه عام في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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