تبون: لن نشارك في التطبيع ولن نباركه فالقضية الفلسطينية مقدسة ولن تحل إلا بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
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جرينتش+2 12:51
بعد تراجع المكانة الامريكية.. ماكرون يفتح امام اوروبا دروب العودة للشرق الاوسط

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