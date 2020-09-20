وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 172 حالة، وتسجيل 239 اصابة جديدة بالكورونا 231 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4779

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء مساء الأحد، تسجيل 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 231 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 4779 حالة.

وقد توزعت الحالات المحلية بحسب جابر، كما يلي؛ 149 حالة في العاصمة عمّان، و22 حالات في محافظة الكرك، و13 حالة في محافظة البلقاء، و5 حالات في محافظة إربد، و23 حالة في محافظة الزرقاء، و12 حالة في محافظة معان، وحالة واحدة في محافظة عجلون، و6 حالات في محافظة المفرق.

وأشار جابر إلى تسجيل 8 حالات خارجية بين القادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر، (حالة من مصر، 4 من فلسطين أحدهم سياحة علاجية، حالة من الولايات المتحدة، حالة من السعودية، حالة من الكويت).

كما بين جابر تسجيل 172 حالة شفاء، (146 حالة في منطقة الحجر المؤسسي بالبحر الميت،و 18 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و8 حالات في مستشفى الملكة علياء، ليرتفع تراكمي الحالات التي شفيت منذ بدء الجائحة إلى 2851 حالة.

وقد لفت جابر إلى إجراء 13437 فحصاً مخبرياً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 1070621 فحصا.