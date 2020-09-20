مسرحية انتخابية.. ضبط رسالة صادرة من كندا وموجهة للبيت الأبيض وتحتوي على مادة الريسين لتسميم ترامب

تم في مركز البريد الحكومي بواشنطن ضبط رسالة كانت موجهة لعنوان البيت الابيض، واحتوت على مادة اتضح انها غاز الريسين السام.

وحسب ما ذكرته صحيفتا نيو يورك تايمز وول ستريت جورنال فان الرسالة كانت قد أرسلت من كندا. ورفض البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية التعقيب على الحادث.

اعتراض رسالة موجهة إلى البيت الأبيض

فبعد ساعات على نقل وسائل إعلامية عدة، امس السبت، خبر اعتراض رسالة كانت موجهة إلى البيت الأبيض، احتوت على مادة اتضح أنها غاز الريسين السام، اتضحت أيضًا تفاصيل عدة بشأن الواقعة التي وصفها البعض بمحاولة تسميم للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت “سي إن إن” تحديدًا أن الرسالة السامة كانت موجهة إلى الرئيس ترامب، ونقلت عن مسؤولي إنفاذ القانون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية يحققان في أمر هذه الحزمة السامة.

رسالة مريبة وصلت من كندا

وردا على سؤال عن التقارير الإعلامية، أكد مكتب التحقيقات الاتحادي أن المكتب، وجهاز الخدمة السرية الأميركية، وخدمة فحص الطرود البريدية، يتفحصون رسالة مريبة وصلت إلى منشأة بريدية تابعة للحكومة الأميركية.

ماهو غاز الريسين؟

ويوجد الريسين بشكل طبيعي في بذور الخروع، لكن الأمر يتطلب إجراءا لتحويله إلى سلاح بيولوجي. ويمكن لغاز الريسين أن يسبب الوفاة خلال 36 إلى 72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة منه مثل رأس دبوس. ولا يوجد أي ترياق معروف لهذه المادة السامة.

وكان هناك العديد من الحوادث ذات الصلة برسائل تحتوي على غاز الريسين، مرسلة بالبريد إلى مسؤولين أميركيين.

تهديدات سابقة بغاز الريسين لترامب وأوباما

وفي عام 2018، جرى اتهام رجل من ولاية يوتا، يدعى ويليام كلايد ألين بتوجيه تهديدات متعلقة بالريسين، منها تهديد بالبريد لترامب، ومسؤولين اتحاديين آخرين منهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي.

وكانت جميع الرسائل تحتوي على مادة الريسين. ولا يزال ألين قيد الاحتجاز.

وأدين شخصان في حادثين منفصلين بإرسال رسائل تحتوي على الريسين إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ففي أيار 2014، حُكم على رجل من ولاية مسيسيبي يدعى جيمس إيفريت دوتشكي بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد إقراره بالذنب في إرسال رسائل تحتوي على المادة القاتلة إلى أوباما، وإلى سناتور أميركي، وأحد القضاة في الولاية.

وفي يوليو/ تموز 2014، حُكم على ممثل من تكساس بالسجن 18 عامًا بتهمة إرسال رسائل بريدية تحتوي على الريسين إلى أوباما ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.