” العمل الإسلامي” يستنكر توقيف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات بالحزب

استهجنت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي توقيف المهندس بادي الرفايعة، المدير التنفيذي للجنة المركزية للانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي بتهمتي “إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة” على خلفية منشور له قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب، في تصريح صادر عنه اليوم، بالإفراج الفوري عن الرفايعة، معتبراً أن توقيفه يمثل اعتداءا صارخاً على الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور.

وأضاف الخطيب: ” ما تقوم به الحكومة وفي هذا التوقيت الذي يشهد ترتيبات العملية الانتخابية يكرس نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارسها الدولة، مما يعني زيادة فجوة ثقة المواطنين بالجانب الرسمي”.