الرزاز: شهدنا تعددا في المصادر أدى إلى تشتت وإرباك بالمشهد العام

عمان 20 أيلول (بترا) – استعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في كلمته الأسبوعية، اليوم الأحد، آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات التعامل مع جائحة كورونا في الجوانب الصحية والإجراءات الميدانية.

وأكد الرزاز أن مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على جميع التوصيات والمعلومات التي ترد من الجهات المعنية، يوازن بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والميدانية ويقوم باتخاذ القرار المناسب في حينه بدون تأخير حتى تبقى دائما إجراءاتنا استباقية ما أمكن، لافتا إلى أن هذه القرارات تخضع للتقييم “ولا نتردد في التصحيح أو المراجعة إذا وجدنا حلولا أفضل وهذا هو النهج المتخذ عالميا”.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت بالشفافية الكاملة والمكاشفة في تقديم المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا،”لكن في الفترة الأخيرة شهدنا تعددا في المصادر وتناقضا في بعض الأحيان مما أدى إلى تشتت وإرباك في المشهد العام، وهذا غير مقبول لأن صحة المواطن على المحك”.

وأشار بهذا الصدد إلى أنه وجه وزير الدولة لشؤون الإعلام للانتظام في الإيجاز الصحفي اليومي يرافقه وزير الصحة والناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة أو الوزير المعني ومدير عمليات خلية الأزمة، في حال تطلب الأمر ذلك.

وقال “نحن ملتزمون ومسؤولون عن كل ما يصدر في هذا الإيجاز من دقة وشفافية للمعلومة وهو المصدر المعتمد وأما الآراء ووجهات النظر والاجتهادات التي تخرج سابقة أو لاحقة لهذا الإيجاز فهي مسؤولية أصحابها وهم وحدهم الذين يتحملون تبعاتها”.

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