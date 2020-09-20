ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من اعلانها

وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 172 حالة، وتسجيل 239 اصابة جديدة بالكورونا 231 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4779
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