ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من اعلانها

كشف جو رعد، مصفف الشعر الشهير، عن انفصال شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير، وذلك عقب قرابة شهرين من خطبتهما التي تمت في حفل عائلي.

وعلم “جو” من أصالة بالخبر، خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة: “لا تستلم”، في لبنان، فحينما سألها عن تجهيزات الزفاف، أخبرته بأنه لا يوجد شيء حاليًا، وفق (هن).

وبالبحث في حساب شام الذهبي، على تطبيق (إنستجرام)، وجد أنها حذفت جميع صور خطبتها التي كانت شاركت بها متابعيها.

ويذكر أن عددا من الشائعات دارت حول شام الذهبي ومعتز نصير عن ارتباطهما، حتى تمت خطبتهما بالفعل، في يوليو الماضي، في حفل عائلي بسيط.