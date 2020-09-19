وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية.. خلاف شديد حول التطبيع مع اسرائيل بين ملك السعودية وولي العهد
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جرينتش+2 01:17
مقتل مطلوب بحقه 11 طلبا وإصابة رجل أمن خلال تبادل إطلاق النار في محافظة مادبا فجر اليوم السبت

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