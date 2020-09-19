مقتل مطلوب بحقه 11 طلبا وإصابة رجل أمن خلال تبادل إطلاق النار في محافظة مادبا فجر اليوم السبت

قتل مطلوب بحقه 11 طلبا امنيا، واصيب شخصان احدهما من رجال الامن العام والاخر برفقة المطلوب، اليوم السبت، خلال تبادل لإطلاق النار بين القوة الامنية والمطلوب، وفقا لما افاد به الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه على اثر متابعة احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا امنيا من بينها اطلاق عيارات نارية باتجاه مركز امن ذيبان، تم فجر اليوم تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية للمكان لإلقاء القبض عليه .

واضاف ان الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية قام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم ما ادى لإصابة احد رجال الامن العام (وهو قيد العلاج)، ونفذت على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما ادى الى اصابة الشخص المطلوب ووفاته واصابة شخص اخر ممن كانوا برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبدأت التحقيقات.

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