فُرجت.. وزير النقل يعلن توقف العمل في المطارات بالحجر الفندقي واستبداله بحجر منزلي ابتداءً من يوم الاربعاء المقبل
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المطبعون يُجَرِمون العرب ويبرئون الكيان الصهيوني

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