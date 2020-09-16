وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 38 حالة، مقابل تسجيل 175 اصابة بالكورونا 171 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3852
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جراء فساد ابنه وصهره وتجسسهما لحساب تركيا.. قادة حركة النهضة يطالبون الغنوشي بعدم الترشح مجددا واعتزال السياسة

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