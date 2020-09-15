محمد رمضان ينتقد مهاجمي تجسيده لشخصية أحمد زكي/ فيديو

رد الفنان المصري محمد رمضان على الجدل المثار عقب إعلانه تقديم مسلسل “الإمبراطور”، والذي يجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: هما خايفين على الأستاذ أحمد، وأنا مزعلتش، وماقلتش هما ليه مادونيش دافع، لأن الإنسان الناجح مش محتاج حد يديله دافع، هو اللي يدي دافع لغيره”.

وأضاف: “أنا مابغنيش للزملاء، أنا بشتغل للجمهور، وأنا والزملاء في خدمة الجمهور، ونتصارع ونتسابق لمحبة الجمهور وجذب الجمهور”.

وقد قرر محمد رمضان تأجيل تصوير مسلسل “الأسطورة”، على أن يبدأ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تصوير مسلسله الجديد “موسى” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.