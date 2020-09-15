وزير النقل يعلن تحديث قائمة الدول والوجهات التي تسيّر رحلات جوية منتظمة للمملكة وفقا لمستجدات حالاتها الوبائية



عمان 15 أيلول (بترا) – أعلن وزير النقل خالد سيف تحديث قائمة الدول والوجهات التي يستقبل منها الأردن مسافرين وفقا لمستجدات الحالة الوبائية فيها، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى المملكة في الثامن من الشهر الحالي.

وأشار سيف في تصريحات صحفية إلى أن القائمة المحدثة شملت تصنيفات الدول والوجهات ( حمراء، صفراء، خضراء) التي سيتم اعتمادها اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين وعلى النحو الآتي:

الدول والوجهات الحمراء: البحرين، بلجيكا، التشيك، فرنسا، العراق، الكويت، فلسطين، لبنان، ليبيا، عٌمان، قطر، رومانيا، إسرائيل، روسيا، إسبانيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدول والوجهات الصفراء: مالطا، المغرب، هولندا، المملكة العربية السعودية، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

الدول والوجهات الخضراء: الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، هنغاريا، إيطاليا، ليتوانيا، ماليزيا، بولندا، تايلاند، تونس، تركيا.

وقال وزير النقل خالد سيف في تصريحات صحفية إن المسافرين القادمين إلى أراضي المملكة يتوجب عليهم زيارة منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين على الرابط التالي (www.visitjordan.gov.jo ) وتعبئة النموذج المتوفر على المنصة.

واضاف أن المسافر يجب أن يحصل على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على المنصة، إذ لا يسمح لأي مسافر بالصعود على الطائرة في حالة عدم حصوله على (QR code)، وفي هذه الحالة يتحمل المسافر التبعات القانونية.

وجدد وزير النقل التأكيد على ضرورة التزام المسافرين بالشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة بما فيها إحضار فحص (PCR) نتيجته فيها سلبية قبل السفر إلى المملكة بخمسة أيام بعد أن كانت الشروط السابقة إحضار الفحص قبل 72 ساعة، وذلك تسهيلا على القادمين إلى الأردن بعد ورود ملاحظات عن تعذر الحصول على نتيجة الفحص قبل ثلاثة أيام من السفر، مع الالتزام بإجراء فحص آخر عند وصولهم للمملكة في المطار وانتظار النتيجة.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت إعادة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من الثامن من الشهر الحالي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى المملكة منذ 17 من آذار الماضي.

يذكر أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل منذ إعادة تسيير الرحلات المنتظمة من وإلى الأردن 3203 مسافرين حتى اليوم، فيما غادر 4284 مسافرا عبر المطار إلى وجهات مختلفة.