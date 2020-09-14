مطار الملكة علياء يستقبل 3 آلاف مسافر خلال 6 أيام

استقبل مطار الملكة علياء الدولي، منذ إعادة فتحه الثلاثاء الماضي حتى ظهر أمس الحد، ما يقارب 3 آلاف مسافر، وفقا لتصريح معاوية الضرابعة، مدير وحدة إدارة مشروع مطار الملكة علياء الدولي في وزارة النقل .

وقال الضرابعة أمس أن المسافرين قدموا على متن شركات طيران دولية متعددة ومن عدة وجهات عالمية، وبمعدل 3 إلى 5 رحلات يوميا، حيث تم تطبيق اجراءات مشددة خلال استقبالهم لتطبيق البرتوكول الصحي المعتمد لهذه الغاية.

واضاف الضرابعة إن “عدد الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا قد بلغت نسبتها 0.02 % إلى المجموع الكلي للفحوصات التي تم اجراؤها للقادمين خلال تلك الفترة وتم طبيق البروتوكول المعتمد عليهم من ناحية العزل والحجر”.

وأكد الضرابعة أنه لم يسمح لأي مسافر بمغادرة المطار قبل صدور نتيجة فحصه وأن تكون هذه النتيجة سلبية ليتم بعدها الانتقال للخطوة التالية فيما يتعلق بالحجر وفقا لتصنيف الدولة التي قدم منها، وأنه في ذات الوقت كانت تراعى اجراءات السلامة من حيث طريقة جلوس المسافرين وانتظارهم إلى حين صدور نتائج الفحوصات.

وكانت الحكومة قد فتحت اعتبارا من الثلاثاء الماضي مطار الملكة علياء الدولي أمام الرحلات المنظمة، وفق اشتراطات صحية محددة ، فيما صنفت الدول إلى ثلاث فئات (خضراء، صفراء، وحمراء). وشملت القائمة 43 دولة منها؛ 15 دولة صنفت دولة “خضراء”، و7 دولة “صفراء”، و21 دولة “حمراء”، وتعد هذه القائمة صالحةحتى اليوم 14 أيلول (سبتمبر) .

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