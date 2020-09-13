في بيانها الاول.. القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية تعلن انطلاق فعالياتها والخطوط العريضة لبرنامجها
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جرينتش+2 01:01
بعد 27 عاما من إبعاده و400 اخرين إلى مرج الزهور.. هنية يزور المنطقة ويشيد بالعلاقة الفلسطينية – اللبنانية

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