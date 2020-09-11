ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في انفجار مستودع لقنابل قديمة شرق الزرقاء فجر اليوم الجمعة.. ولا اصابات في الارواح
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البرازيل تتلقى 50 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك – V” الروسي

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