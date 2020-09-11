البرازيل تتلقى 50 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك – V” الروسي

وقع صندوق الاستثمارات المباشر الروسي وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل نحو 50 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك – V” الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق:”من المتوقع أن يبدأ توريد اللقاح إلى البرازيل في نوفمبر 2020، الأمر متوقف على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل. كما ستسمح الاتفاقية في المستقبل بتزويد اللقاح جميع أنحاء البرازيل”.

كما نص البيان:”في أوائل شهر أيلول / سبتمبر، أعلنت سلطات ولاية بارانا البرازيلية، على أساس اتفاقية ثنائية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنها ستبدأ في اختبار لقاح”سبوتنيك – V” الروسي في تشرين الأول / أكتوبر على 10000 من العاملين الطبيين المتطوعين”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز أبحاث “غامالي” بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وتم تسمية اللقاح بـ”سبوتنيك V”.

كما أفاد رئيس صندوق الاستثمار، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

في 25 أغسطس/ أب، أصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية تصريحًا لمركز “غامالي” لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.