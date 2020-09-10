رئيس الأركان يستقبل السفير القطري

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير، بحضور الملحق العسكري القطري في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

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