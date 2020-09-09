وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 34 حالة، مقابل تسجيل 78 اصابة بالكورونا 77 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2659
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اردوغان يوسع دائرة الاعداء لتشمل الدول الاوروبية بالاضافة الى البلدان العربية

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