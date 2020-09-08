تحذير المواطنين من المشككين.. وفاة سيدة خمسينية بالكورونا اليوم الثلاثاء

أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، اليوم الثلاثاء، عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 53 عاما، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور الخشمان لوكالة (بترا) صباح اليوم الثلاثاء إن المتوفاة لا تعاني من أمراض مزمنة، ووضعت منذ أيام على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبين أنه يوجد 3 حالات في العناية الحثيثة على أجهزة التنفس الإصطناعي.

وبذلك فقد ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 19 وفاة، حيث سبق تسجيل وفاتين امس الاثنين في مسشتفى الامير حمزة.

هذا وقد دعا الخشمان، المواطنين الى عدم التشكيك بحقيقة وجود وانتشار مرض كورونا وخطورته.

وقال اليوم الثلاثاء، إن الوفيات التي سجلت اليوم وأمس بسبب فيروس كورونا، لا تعاني من أية أمراض مزمنة ومصاحبة، ما يؤشر الى خطورة المرض وأهمية عدم التهاون في التعامل معه.

وبين ان العديد من المصابين بفيروس كورونا دخلوا الى المستشفى وكانت حالتهم مستقرة، ولكن سرعان ما ظهرت عليهم اعراض ومضاعفات كالالتهاب الرئوي الحاد، والصعوبة في التنفس، وأن بعض الحالات قد وصلت الى مرحلة الفشل الكلوي، وبعضها مازالت على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وشدد الخشمان على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والابتعاد عن التجمعات وبخاصة في المناسبات الاجتماعية، ما يسهم في السيطرة على الوضع الوبائي والحد من انتشار الفيروس.