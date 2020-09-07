عشية اعادة فتحه غدا.. الملك يتفقد مرافق مطار الملكة علياء ويؤكد ضرورة تطبيق الشروط اللازمة لضمان سلامة المسافرين
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 61 حالة، ووفاة واحدة، و67 اصابة بالكورونا 61 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2478

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