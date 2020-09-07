وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 61 حالة، ووفاة واحدة، و67 اصابة بالكورونا 61 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2478

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الاثنين، منها 61 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2478.

وقد توزعت الحالات الجديدة، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة كالآتي: 61 حالة محليّة؛ منها 46 حالة في العاصمة عمّان (39 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و7 تحت الاستقصاء)، و8 حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين، و6 حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة مأدبا، تحت الاستقصاء.

كما سجلت 6 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة في مستشفى الأمير حمزة لشاب ثلاثيني، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 61 حالة شفاء جاءت تفاصيلها كما يلي: 32 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و29 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

ولفت إلى إجراء 8967 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 903365 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع وفي ضوء استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.