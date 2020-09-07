ضبط 4,5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بإربد

ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة اربد كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري تقدر بـ4,5 طن.

واوضحت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الكوادر العاملة تلقت شكوى من الإدارة الملكية لحماية البيئة “مباحث الشمال”، تفيد بوجود كميات من المواد الغذائية معروضة على الرصيف العام تحت أشعة الشمس المباشرة تجلب الشبهة.

وقالت انه بعد الكشف على المواد المعروضة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وان بعضها منتهي الصلاحية وبتواريخ مختلفة موجودة في عبوات خارجية تالفة.

واضافت المؤسسة إن بعض المواد التي تم ضبطها مسكوب عليها مواد كيماوية وقلوية ومواد تنظيف وزيوت سيارات، مشيرة الى أن كوادرها قامت بإتلاف كامل الكمية المضبوطة حسب الاصول.

من جهته، اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أهمية الشراكة والتنسيق ما بين المؤسسة والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية الاخرى، في ضبط اي مخالفة غذائية او دوائية تمس صحة وسلامة المقيمين على ارض المملكة.

ودعا مهيدات المواطنين الى عدم التردد في ابلاغ المؤسسة عن اي ملاحظة او شكوى او استفسار يتعلق بالغذاء او الدواء من خلال جميع وسائل الاتصال والتواصل الخاصة بالمؤسسة وعلى مدار الساعة، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر بالمملكة والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة تزامنا مع عودة طلاب المدارس والجامعات الى الدوام.

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