"السديس" إمام الحرم المكي يمهد لتوظيف الاسلام في "شرعنة" الصلح والتطبيع بين السعودية واسرائيل/ فيديو
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في ذكرى خطيئة اوسلو .. توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يوم 13 المقبل

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