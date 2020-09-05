وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 24 حالة، مقابل تسجيل 52 اصابة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2353
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فضل شاكر يشدو بأغنية جديدة بعنوان «صباح الخير يا لبنان»/ فيديو

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