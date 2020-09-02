مستشفى البشير يشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة

قال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، إنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتحقق في الإجراءات التي اتخذت للطفلة المتوفاة في المستشفى بتاريخ 26 آب الماضي منذ مراجعتها لأقسام الطوارئ وإجراء العملية الجراحية لها وإلى حين وفاتها.

وأضاف الدكتور زريقات لـ (بترا) امس، إن “من المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها اليوم الاربعاء، وعلى ضوء تقرير اللجنة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقصرين أو من تسبب أو ساهم بالوفاة، تمهيداً لتحويل الملف للقضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحق من يتبين تقصيره”، مؤكداً أنه لم ترد للإدارة لغاية اللحظة أي شكوى من ذوي الطفلة المرحومة.

وتقدم الدكتور زريقات وكادر المستشفى بالتعازي الحارة من والدي الطفلة، راجياً العلي القدير أن يتغمدها برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة