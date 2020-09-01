يا اهلا بالمدارس.. 2.145 مليون طالب يعودون اليوم لمقاعد التدريس الحكومية والخاصة والأونروا والثقافة العسكرية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:21
إنجاز البنية التحتية المطلوبة في مركز حدود جابر خلال أيام

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني