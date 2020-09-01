إنجاز البنية التحتية المطلوبة في مركز حدود جابر خلال أيام

عمان الأول من أيلول (بترا)- ترأس رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، اجتماعا اليوم في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للجنة تنظيم المعابر الحدودية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، أن الحكومة استكملت غالبية البنية الأساسية لعمل مركز حدود العمري وستعمل على إنجاز البنية التحتية المطلوبة خلال الأيام المقبلة في مركز حدود جابر، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة لمتابعة إنجاز وتطوير أعمال البنية التحتية والإجراءات المطلوبة لضمان تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يرافق تطوير البنية التحتية تحسينا في الإجراءات على المعابر الحدودية البرية التي شكلت في وقت سابق بؤرا لانتقال فيروس كورونا سواء لعاملين في هذه المراكز أو لساحتنا الداخلية.

وشدد رئيس الوزراء على أهميّة سلامة الإجراءات المتخذة وضمان عدم المخالطة بين السائقين الأجانب القادمين للمملكة والعاملين في المراكز الحدودية تجنبا لنقل العدوى.

وأثنى الرزاز على مشروع البوابة الإلكترونية الذي يجري العمل على إنجازه من دائرة الجمارك والأجهزة المعنية لإنجاز مختلف المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع إلكترونيا سواء للشاحنات التي مقصدها الأردن أو الترانزيت وبما يحد من المخالطة والتقليل من حركة الاشخاص داخل المراكز الحدودية.

وكلّف رئيس الوزراء اللجنة، لمعاينة الإجراءات الجديدة على المراكز الحدودية للوقوف على أي ثغرات، والتأكد من سلامة الإجراءات الصحيّة والوقائية المتّبعة.

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