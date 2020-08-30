وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 22 حالة، مقابل 73 إصابة جديدة بالكورونا 67 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1966

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 73 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1966.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 67 حالة محليّة جاءت تفاصيلها كما يلي: 61 حالة في محافظة العاصمة عمّان (56 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و5 حالات تحت الاستقصاء)، و 6 حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

كما سجلت 6 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي: 5 حالات لقادمين من السعودية ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم من مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 22 حالة شفاء منها 16 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء (9110) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (819171) فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي ” أمان” و “صحتك”.