في طريقها للامارات غدا.. طائرة اسرائيلية تحلق لأول مرة فوق الاجواء السعودية حاملة وفداً اسرامريكياً مشتركاً

افادت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية، صباح اليوم الاحد، ان مستشار الرئيس الامريكي، جاريد كوشنير، يعمل حاليا لاقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالانضمام الى حفل توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات في البيت الابيض، والذي من المتوقع ان يجري في شهر ايلول/اكتوبر القادم.

واستعدادا لهذا لحدث المزمع اقامته في واشنطن، يجهد كوشنير ومساعدوه مؤخرا على اقناع بن سلمان بارسال مبعوثين سعوديين رفيعي المستوى الى ابو ظبي الاثنين، بالتزامن مع وصول البعثة الاسرائيلية الى ابو ظبي برئاسة رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، بن شبات.

في اروقة البيت الملكي السعودي هناك حاليا خلاف حول موضوع العلاقات مع اسرائيل: الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يعارض تطبيع العلاقات مع اسرائيل، مقابل ولي العهد محمد سلمان الذي يبدي مرونة في الامر، لكنه لم يقدم حتى الان موافقته على العملية. بكل الاحول فان العلاقة بين كوشنير وبن سلمان ادت الى موافقة السعوديين على رحلة شركة ال عال غدا الى ابو ظبي من فوق الاجواء السعودية.

وحتى الان ليس من المعروف ان كانت البعثة السعودية ستصل غدا بالفعل الى ابو ظبي وكيف ستتصرف: هل ستوافق على الاجتماع مع الوفد الاسرائيلي ام ستطلب البقاء بعيدا عن الانظار.

عمليا، كوشنير يعرض امام ولي العهد السعودي امكانيتين: ان تصل للمشاركة بحفل توقيع الاتفاق في واشنطن مع رؤساء دول الامارات والبحرين، او تتضاعف احتمالات المرشح الديموقراطي جو بايدن الفوز بالانتخابات، وعندها سيتم فتح مفاوضات امريكية مع ايران، عدوة السعودية، وتنتهي مكانة الرياض المفضلة في البيب الابيض.

يشار الى أن وفدا امريكيا ووفدا اسرائيليا سينطلقان معا، غدا الاثنين، من مطار “بن غوريون” على متن طائرة في اول رحلة لشركة ال عال الاسرائيلية مباشرة من اسرائيل الى الامارات والتي ستمر عبر الاجواء السعودية، وهي المرة الاولى التي تحلق فيها طائرة اسرائيلية فوق الاجواء السعودية، حيث تمت الموافقة السعودية على الرحلة بسبب “وجود مسؤولين امريكيين كبار على متن الطائرة”