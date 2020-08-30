نصر الله: رفضنا عروضاً أميركية باموال طائلة واغراءات سياسية، وعندما يقتل الاسرائيلي مجاهداً منا سنقتل أحد جنوده/ فيديو
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جرينتش+2 01:55
المرشح بايدن يتعهد باستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ويدعو إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني

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