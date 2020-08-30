المرشح بايدن يتعهد باستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ويدعو إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني

أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه مع حل الدولتين، ورفضه نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” تعهد بايدن في وثيقة أصدرها يامسالسبت باستئناف العلاقات الدبلوماسية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وإعادة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وكان موقع The Hill الأمريكي نقل عن بايدن في شهر مايو/ آيار المنصرم قوله خلال فعالية ليهود ديمقراطيين: “أنا لا أؤيد الضم”، مضيفا “في الواقع، سوف أعكس تقويض ترامب لعملية السلام”.

ودعا إسرائيل خلال تلك الفعالية إلى أن “توقف تهديدات ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني، لأنها ستخنق أي أمل في السلام”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.