إصابة جديدة بفيروس كورونا في مستشفى الجامعة الأردنية

أعلن مدير مستشفى الجامعة الأردنية، الدكتور عبدالعزيز الزيادات، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد الكوادر في المستشفى.
وقال الزيادات، إن الإصابة مخالطة لإصابة سجلت سابقا داخل المستشفى.، مؤكدا استمرار منع الزيارات في المستشفى
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أعلن مدير مستشفى الجامعة الأردنية، الدكتور عبدالعزيز الزيادات، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد الكوادر في المستشفى.
وقال الزيادات، إن الإصابة مخالطة لإصابة سجلت سابقا داخل المستشفى.، مؤكدا استمرار منع الزيارات في المستشفى
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