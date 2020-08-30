أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية.. استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم وغدا

عمان 30 آب (بترا)- تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة في معظم مناطق المملكة وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى يوم غد الاثنين، الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الثلاثاء المقبل، وتكون الأجواء جافة حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 42 – 27 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 38 – 24، وفي مرتفعات الشراة 39 – 24، وفي مناطق البادية 45 – 27، وفي مناطق السهول 41 – 26، وفي الاغوار الشمالية 43 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 30، وفي البحر الميت 44 – 31، وفي خليج العقبة 43 – 31 درجة مئوية. –(بترا)

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