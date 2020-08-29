مطلوب الحذر والانتباه.. اجواء حارة ومرشحة لمزيد من الارتفاع في جميع مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده
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القائمة الكاملة باسماء القضاة المشمولين بقرار تمديد انتدابهم

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