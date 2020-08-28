الامن المصري يعتقل محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام للاخوان المختبئ بشقة في القاهرة الجديدة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ، محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التي جرى اتخاذها وكرا للاختباء، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد لهدف التضليل.

وقد أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، صباح اليوم الجمعة، قالت فيه، إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف قويض دعائم الامن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات لإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد، بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وتابع البيان: “يعد القيادي الإرهابي المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتي كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات اثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة، والتي أسفرت ايضا عن إصابة 9 مواطنين.