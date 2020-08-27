وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 9 حالات، مقابل 45 إصابة جديدة بالكورونا 39 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1801
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مسؤول سابق في الموساد الإسرائيلي يكشف ان العلاقة مع الإمارات بدأت سراً قبل 15 عاما

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