عقوبة لم تشهدها البلاد من قبل.. محكة نيوزيلندية تحكم على سفاح المسجدين بالسجن مدى الحياة دون اي افراج / فيديو
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جرينتش+2 04:38
امريكا تنحدر باتجاه دول العالم الثالث.. آل جور يدعو الجيش للتدخل وحماية الدستور إذا رفض ترامب تقبّل هزيمته

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