امريكا تنحدر باتجاه دول العالم الثالث.. آل جور يدعو الجيش للتدخل وحماية الدستور إذا رفض ترامب تقبّل هزيمته

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، “ألبرت آل جور”، إن الجيش يجب أن يتدخل إذا رفض الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” القبول بهزيمته في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف “آل جور”، قائلا: “إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض قبول النتائج فإنه يجب على الجيش التدخل بسرعة”، مشيراً إلى “أنه بموجب معايير الدستور، فإن آخر يوم لترامب في منصبه هو 20 يناير/كانون الثاني 2021” .

وزعم “ترامب” مراراً، دون دليل، أن التصويت عبر البريد من شأنه أن يسمح بالاحتيال على نطاق واسع، وهو ما كرره أمام المؤتمر الوطني الجمهوري، كما أدلى بعدة تصريحات تشكك في نتائج الانتخابات إذا لم يفز.

وفي مقابلات منفصلة، قال المرشح الرئاسي الأسبق: “إن ترامب لا يشعر بأي تأنيب على الإطلاق بسبب قيامه بتمزيق النسيج الاجتماعي والتوازن السياسي للشعب الأمريكي”، مشيرا إلى أنه “يغرس الشكوك بشكل استراتيجي بشكل مسبق ومتعمد”.

ووصف “آل جور” استراتيجية التشكيك التي يمارسها “ترامب” بـ“الحقيرة”.

وعندما حسمت المحكمة العليا الأمريكية الانتخابات الرئاسية لعام 2000 لصالح “جورج دبليو بوش”، أقر “آل جور” بالهزيمة، وهو أمر لا يعتقد الأخير أن الرئيس “ترامب” سيفعله إذا خسر الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي “جو بايدن”.

وقد خسر “آل جور” بفارق ضئيل انتخابات عام 2000 أمام “بوش”، عندما حكمت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة 4-5 ضد طلب “جور” بإعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، حيث فاز “بوش” بالولاية بفارق 537 صوتاً فقط.

وتنازل “آل جور”، الذي فاز في التصويت الشعبي، على مستوى البلاد، ولكنه خسر في الهيئة الانتخابية، عن الانتخابات لـ”بوش” في 13 ديسمبر/كانون الأول 2000.