إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية هذا العام – رابط

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات عبدالله الزعبي، اليوم الخميس، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية لعام 2020، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى الجامعة، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 69%.

وأوضح الزعبي خلال المؤتمر أنه نجح (6934) طالبا وطالبة (الخطط الجديدة والخطط القديمة)، بنسبة نجاح عامة بلغت (69%) وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (41) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المحرومين بسبب الغش (6) طلاب.

فيما بلغت نسبة النجاح للطلبة المتقدمين للخطط الدراسية الجديدة التي تعتمد على مخرجات التعلم والكفايات والمهارات (73,1%).

ولفت الزعبي إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الصيفية لعام 2020 بلغ (10039) طالباً وطالبة، من (45) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (8833) طالباً وطالبة تقدموا للامتحان على الخطط الجديدة، و (1206) طلاب تقدموا للامتحان على الخطط الدراسية القديمة.

وبين خلال المؤتمر أنه تم تجهيز (14) مركزاً للامتحان النظري موزعة على كافة محافظات المملكة، منها (11) مركزا في كليات جامعة البلقاء التطبيقية و (3) مراكز في الكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وعملت الجامعة على تأمين كافة متطلبات السلامة للطلبة والمشرفين على الامتحان، بحيث تم تزويد جميع المراكز بمواد التعقيم والكمامات والقفازات، كما راعت الجامعة عند توزيع الطلبة متطلبات التباعد الجسدي بين الطلبة، وفق الزعبي.

وكان الناطق باسم الجامعة أحمد المناصير قال لـ “المملكة”، إنّ المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الجامعة عبدالله الزعبي في مركز الجامعة لإعلان النتائج سيتم بكافة إجراءات الوقاية الصحية المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11.

وأضاف المناصير، أنّ ارتفاع عدد المتقدمين للامتحان الشامل يعود إلى زيادة إقبال الطلبة على الالتحاق ببرامج التعليم التقني التي تطرحها الجامعة، والكليات الوطنية، بالإضافة إلى أنه تم دمج الدورة الربيعية مع الدورة الصيفية؛ نتيجة تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن، نسبة النجاح في امتحان الشامل في دورته الشتوية 2020، بلغت 59.6%, مبينا أن الدورة الشتوية كانت غير اعتيادية من حيث تنوع وعدد الخطط الدراسية وآليات عقد الامتحان.

واختتمت الأحد الماضي ، امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية لعام 2020، بمشاركة 10018طالبا وطالبة، من 49 كلية جامعية، وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات عبدالله الزعبي، قال في تصريح سابق، إن “1203 طلاب تقدّموا للامتحان بموجب الخطط الدراسية القديمة، والبالغ عددها 102 تخصص، و 8815 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان وفقاً للخطط الدراسية الجديدة وعددها 81 تخصصا التي بدأ تطبيقها في العام الجامعي 2017/ 2018”.

وتقدم للامتحان العملي خلال الفترة من 5 آب/ أغسطس الحالي، ولغاية 11 من الشهر ذاته 7965 طالبا وطالبة، وتم اعتماد 35 مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه 95 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 820 فاحصا من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وعقدت الامتحانات النظرية، خلال الفترة من 15 آب/ أغسطس، ولغاية 23 من الشهر ذاته، بحيث عقدت جلسة الورقة الأولى في 15 آب / أغسطس الحالي، والورقة الثانية في 18 آب/ أغسطس، أما الورقة الثالثة فكان موعدها في 22 و23 من الشهر ذاته، وتم اختيار 14 مركزا للامتحان النظري موزعة على جميع المحافظات.

وأعلنت اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل عن بدء التسجيل لامتحان الشامل في الدورة الصيفية، من الأحد 14 حزيران/ يونيو الماضي، وحتى الأحد 28 من الشهر ذاته، حيث أوضح الزعبي، وقتها أنّ الطلبة الذين سبق لهم التقدم بطلبات في الدورة الربيعية لعام 2020 التي دمجت مع الدورة الصيفية 2020، هم مسجلون تلقائياً، ولا حاجة لإعادة التقدم بطلبات جديدة لهذه الدورة.

وبين الزعبي، أنّ علامات الامتحان العملي اعتمدت لمن تقدم منهم للامتحان العملي في الدورة الربيعية التي توقف السير بها، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونشرت النتائج على الموقع الإلكتروني، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الساعة 10 صباحا.

وتاليا الرابط: نتائج الشامل