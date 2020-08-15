شويكار حسناء السينما المصرية ترقد في مثواها الأخير بمقابر الواحات

وصل جثمان الفنانة شويكار إلى مثواه الآخيرمنذ قليل، وتم دفنها بمقابر العائلة بالواحات بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عائلتها وباقة من نجوم الفن.

فقد اخرج جثمان الفنانة الراحلة شويكار من أحد مستشفيات بالمهندسين، وتم نقله إلى مقابر الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر بحضور ابنتها منة الله، النجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز، ونهال عنبر، والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنة حسين فهمى.

وكانت قد وصلت صباح اليوم السبت إلى المستشفي حيث يرقد جثمان شويكار، ابنتها وعدد كبير من أفراد أسرتها ونجوم الفن، لتشييع جثمان النجمة الكبيرة.

توفيت الفنانة الكبيرة شويكار أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وتعالجت من المشكلة وبعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.