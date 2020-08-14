نصر الله: بعض الأنظمة العربية خدم عند الأميركي، وما قامت به الإمارات هو خدمة انتخابية لترامب ونتنياهو

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، إن “ما قامت به الإمارات هو خدمة انتخابية سياسية لترامب وخدمة شخصية وانتخابية لنتنياهو”.

وقال نصر الله: “ليس هناك مفاجأة بما قام به بعض الحكام في دولة الإمارات بل كان ضمن المسار الطبيعي الذي كانوا يتبعونه”، ورأى ان “ما قامت به الإمارات هي خدمة انتخابية سياسية لترامب وخدمة شخصية وانتخابية لنتنياهو”، ولفت الى ان “توقيت الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يؤكد أن بعض الأنظمة العربية هم خدم عند الأميركي”.

وأكد السيد نصر الله ان “التطبيع الاماراتي مع العدو الاسرائيلي هو عمل مدان وخيانة للقدس وفلسطين وللمقادسات وهذا طعن بالظهر”، وتابع “اذا لم نستطيع القيام بشيء بيدنا ضد هذا المنكر علينا ان ننكر باللسان”، واضاف “اقول للشعب الفلسطيني المغدور اليوم وللشعوب العربية والاسلامية، يجب ان ننكر هذه الجريمة ولكن لا يجب ان نحزن لان ما يجري في العلن اليوم كان يجري في السر”، وتابع “هذه المسيرة يجب ان يخرج منها الطاعنون بالظهر والخائنون لان هذا سوف يجعل حركات المقاومة وجبهتها ان يعرفوا صديقها من عدوها، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عندما تصبح صفوف الامة نقية نظيفة هذا امر جيد”.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ذكرى الانتصار في ​حرب تموز​ 2006، قال فيها “لم نفاجا بما قام به الحكام في دولة الإمارات وهذا مسار طبيعي لهم، التطبيع موجود ووزراء إسرائيلون يزورون الإمارات وهناك اتفاقيات بمجالات التعاون، ويبدو أن الحاجة إلى إعلان اتفاق هي حاجة أميركية لصالح ترامب، التطبيع موجود والإعلان عنه مسار طبيعي، وتوقيت إعلان الاتفاق دليل على أن بعض الحكام العرب خدم عند الأميركي”.

وتابع: “ترامب كان يبحث عن إنجاز خارجي، الأدوات في المنطقة كانوا جاهزين لهذه الخدمة الشخصية لترامب ليستفيد فيها في الانتخابات في أضعف لحظة له، وخدمة أيضا لنتانياهو في أضعف لحظة له ليخرج أمام شعبه ويقول هذا سلام وإنجاز تاريخي، وعلينا أن نتوقع أن تقدم عدد من الدول العربية وسنشهد اتفاقات السلام مع اسرائيل من الآن وحتى الانتخابات الأميركية، الأن من أجل تصحيح وضع ترامب الأميركي سيقوم بحلب الأنظمة العربية سياسيا كما حلبهم ماليا، والذي يرضي أميركا يقومون به، ويوم بعد يوم يظهر أن ما قام به الإعلام العربي عن تكبير الخطر الإيراني كله قنابل دخانية من أجل إقامة الصلح مع إسرائيل”.