بومبيو يكشف عن “رسالة رجاء” بعث بها ترامب إلى الأسد

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب بعث في مارس برسالة رجاء إلى نظيره السوري بشار الأسد بشأن مصير الصحفي الأمريكي أوستين تايس الذي اختفى في سوريا عام 2012.

جاء ذلك في بيان صدر عن بومبيو، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لاختفاء تايس في دمشق، وكان حينها في سن 31 عاما، ولم ترد أي معلومات عن مصيره لاحقا باستثناء مقطع فيديو نشر بعد عدة أسابيع.

وذكر بومبيو في بيانه: “حاولت حكومة الولايات المتحدة مرارا التواصل مع المسؤولين السوريين بهدف الكشف عن مصير أوستين، وبعث الرئيس ترامب في مارس برسالة خطية إلى بشار الأسد اقترح فيها إقامة حوار مباشر”.

ولم يكشف بومبيو في بيانه عما إذا كانت دمشق قد ردت على الرسالة.

وشدد البيان على ضرورة عدم تشكيك أحد في عزم ترامب على استعادة جميع المواطنين الأمريكيين المخطوفين أو المحتجزين ظلما خارج حدود الولايات المتحدة، لاسيما في قضية تايس، مضيفا أن بومبيو ومبعوث البيت الأبيض الخاص بشؤون الرهائن روجر كارستنس، سيبذلان قصارى الجهد من أجل الإفراج عن الصحفي المفقود وإعادته إلى وطنه.

من جانبه، أصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه ترامب أنه طلب من الحكومة السورية، في وقت سابق من العام الجاري، العمل مع إدارته بغية العثور على الصحفي المفقود وإعادته إلى الولايات المتحدة، وتابع: “أدعو سوريا مجددا إلى مساعدتنا في إعادته إلى وطنه”.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة “تقود الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب السوري” و”لا تزال متمسكة بتخفيف معاناة السوريين”.

كما شدد ترامب على أن استعادة الأمريكيين المفقودين في الخارج لا تزال على سلم أولويات إدارته، مضيفا أن عائلة تايس “تستحق الإجابة” عن مصير الصحفي.

المصدر: RT + فرانس برس