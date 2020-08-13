وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 7 حالات، وتسجيل 17 إصابة جديدة بالكورونا 10 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1320

اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 10 حالات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1320.

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل الحالات الجديدة والتي توزعت على النحو الآتي: 6 حالات في فنادق الحجر لمواطنين قادمين من السعودية وفلسطين، وحالة لسائق على الحدود، اما الحالات المحلية فقد توزعت على 4 حالات في محافظة إربد و4 حالات في لواء الرمثا، وحالتين في العاصمة عمان احدهما مقيم في إحدى المستشفيات الخاصة ويجري تحديد مصدر الاصابة. وأشار إلى أن 7 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية من منطقة الحجر في البحر الميت، فيما بقي تحت العلاج في المملكة 90 حالة.

وبين أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم نحو 6700 فحص للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في المملكة إلى 672344 فحصا.

وقال الدكتور جابر إن المملكة منذ يوم الجمعة الماضية سجلت 63 حالة محلية مصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ازدياد الحالات المحلية مقلق خاصة وان هنالك تطورات في الوضع الوبائي في العديد من دول العالم والاقليم.

ولفت إلى أن التزام المواطنين وعدم الاختلاط والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات يساعد في السيطرة على الوباء، مشيرا إلى أن 49 مصابا تبين وجود 3200 مخالط لهم خلال 3 أيام.

وفي رد على سؤال الصحفيين حول استئناف العمل في مستشفى الأمير حمزة، قال الدكتور جابر إنه في ظل ازدياد الحالات تم تأجيل بدء العمل في المستشفى، لافتا الى افتتاح مستشفى الطوارئ الجديد في البشير وفي البلقاء خلال اسبوعين تقريبا.

وأوضح أن المساجد تعد أخطر أماكن لنقل العدوى ومن الضروري الالتزام باستعمال سجادة خاصة للصلاة والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة خاصة وقت صلاة الجمعة.

ولفت الدكتور جابر إلى أن الاردن قام بإخلاء أردنيين مصابين بالفيروس من إحدى الدول لعدم وجود اسرة وعناية بسبب الضغط الكبير في تلك الدول.

ودعا الدكتور جابر المواطنين الى تحميل تطبيق “أمان” الذي يساعد على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، منوها الى ان تنزيل التطبيق يساعد أيضا على السيطرة على الوضع الوبائي وحماية الانجاز الذي تم تحقيقه والذي انعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وبين ان تفعيل أمر الدفاع رقم (11) جاء قبل ازدياد الحالات المحلية وان السبب الرئيسي من تفعيل امر الدفاع هو عدم انتهاء الجائحة والتشكيك عند البعض والاستهتار، مشيرا الى ان “منظمة الصحة العالمية رفضت تصنيف الاردن بالمنطقة الخضراء بسبب حدودنا الحمراء”.

ودعا الدكتور جابر المواطنين الالتزام بأمر الدفاع 11 والالتزام بإجراءات السلامة العامة والاجراءات الوقائية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، ووضع الكمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور.

وتشمل اوامر الدفاع الشركات والمؤسسات والمنشآت وأماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحية.