دائرة الاحوال المدنية تعلن دوام الجمعة والسبت رسمياً

قرر مدير عام دائرة دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش اعتبار يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع دواما رسميا في كافة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات

وبين العموش ان قرار الدوام يأتي تمكينا للناخبين من تقديم الاعتراضات الشخصيه على جداول الناخبين الاوليه . مشيرا إلى ان الدوام ايام (الجمعه والسبت) سيكون من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا

واضاف العموش ان قرار الدوام سيشمل ايضا العطل الرسمية التي تصادف خلال الفتره القانونيه المحدده للاعتراضات الشخصيه على جداول الناخبين

واكد العموش ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات وكافة مكاتبها ستبدأ، اعتبارا من صباح يوم السبت القادم، باستقبال طلبات الاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الاوليه، وفقا لإحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذيه الصادره بموجبه .