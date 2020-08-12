الغاء زيارة اكار.. الرئاسة العراقيّة تندد بالقصف التركي لأربيل الذي اودى بحياة 3 عسكريين، وتعتبره انتهاكا خطيرا للسيادة
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وزير الصحة الروسي: سنبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون أسبوعين والمنافسة وراء المواقف الأجنبية المتشككة/ فيديو

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