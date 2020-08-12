وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 26 حالة، وتسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا 16 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1303

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، انه قد سُجِّل منذ مساء أمس (20) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من ضمنها (15) إصابة أعلن عنها وزير الصحّة، خلال الاجتماع الذي عُقِد صباح اليوم في وزارة الداخليّة، بحسب إيجاز صادر عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وأوّضح الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أنّ هذه الحالات قد توزعت، كما يلي: (16) حالة محليّة توزّعت (5) حالات لمواطنين من محافظة إربد (2 يعملان في مركز حدود جابر، و3 مخالطين لمصابين سابقين).

إضافة، إلى (6) حالات من لواء الرمثا، جميعها لأشخاص يعملون في مركز حدود جابر.

كما تمّ تسجيل (4) حالات من محافظة العاصمة، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، من ضمنها الممرّضتان اللّتان تمّ الإعلان عن إصابتهما صباح اليوم.

وأعلن الإيجاز عن تسجيل حالة من محافظة المفرق، لشخص يعمل في مركز حدود جابر.

وبالنسبة للحالات الخارجية، فقد بلغت (4) وهي لسائقي شاحنات أردنيين قدموا عبر مركز حدود العمري، وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1303) حالة.

كما سُجّلت (26) حالة شفاء هذا اليوم، (25) منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وواحدة في مستشفى الأمير حمزة.

وأجرت فرق التقصي الوبائي (6641) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (665653) فحصاً.

وزارة الصحة نوهت إلى أنّه سيتم، بدءاً من يوم السبت المقبل، تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وأعادت الوزارة التأكيد على أنه اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 15/8/2020م سيتم تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

كما دعت وزارة الصحّة إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).