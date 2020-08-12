من اين لك هذا.. السيستاني يتبرع بمليار دولار لمواجهة الكورونا في إيران

شبكة البصرة

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى الإيراني، حسين علي شهرياري، إن المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، قدم تبرعات سخية لمواجهة تفشي فايروس كورونا في إيران.

وكشف شهرياري في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام في زاهدان، امس الاول، إنه تم تخصيص حوالي مليار دولار من مكتب السيستاني لمكافحة كورونا في إيران.

وأضاف أنه من خلال هذا التبرع تم إنفاق الموارد لشراء معدات في بعض مدن إقليمي سيستان وبلوشستان.

ومن الجدير بالذكر أن السيستاني الذي يتخذ من النجف مقراً له لم يقدم دولاراً واحداً لشراء معدات ومستلزمات طبية للعراقيين، فيما يواجه النظام الصحي في العراق انهياراً شبه تام، وتشهد المدن العراقية ارتفاعات حادة في مستويات الاصابات والوفيات بالفايروس.