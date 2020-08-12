إصابة ممرضين بالكورونا في مركز الحسين للسرطان وإخرى بمحافظة إربد

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين لممرضين يعملان في مركز الحسين للسرطان.

وقال جابر في بيان، إن فرق التقصي الوبائي تبحث عن سبب إصابتهما، كما تم تفعيل البروتوكول الخاص بحالات الإصابة في المرافق الطبية.

وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحاق، إن مصدر إصابة الممرضتين في مركز الحسين للسرطان معروفة.

وأوضح إسحاق في حديثه لموقع “هلا أخبار”، أن إحدى الممرضتين خالطت مصابا في محافظة إربد والأخرى خالطت أحد مصابي حدود جابر.

وأكد إسحاق أن فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على تتبع المخالطين لهما، من عاملين ومراجعين وكوادر صحية، منوها إلى أن المركز لديه سجلات بأسماء المراجعين.

ولفت إلى أنه سيتم تتبع مخالطي الممرضتين في الأيام السابقة، ابتداء من الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه قد تم عزل الممرضتين في مستشفيات وزارة الصحة.

وحول البروتوكول الخاص بالمنشآت الصحية، قال إسحاق إنه ومنذ بداية الجائحة تم وضع بروتوكلات عدة، من ضمنها بروتوكول خاص بالمنشات الصحية يتم تفعيله لدى ظهور أي اصابة في هذه المنشأة.

وبيّن أن فرق التقصي الوبائي تقوم بتعقيم وتطهير وفحص جميع العاملين ومتابعة المخالطين لهاتين الممرضتين..

وعلى صعيد متصل، قال مصدر طبي لقناة “المملكة”، الأربعاء، إن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد قد سُجلت في محافظة إربد، بعد الإعلان عن تسجيل 13 إصابة امس الثلاثاء.

وكان وزير الصحة قد أعلن، امس،عن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 13 إصابة جديدة “محلية”.