ثلاث إصابات جديدة بكورونا في محافظة اربد

أعلن محافظ إربد رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة خلية أزمة كورونا في المحافظة رضوان العتوم، اليوم الأحد، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في إربد لمخالطي محام وامرأة ستينية أعلن عن اصابتهما سابقا.

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية لــــ(بترا) إن الحالات الثلاث الجديدة التي ظهرت نتائجها ايجابية اليوم، هما اصابتان لمخالطين امرأة ستينية وحالة لمخالط المحامي.

واشار إلى تنفيذ إجراءات العزل فورا للبنايات التي يقطن بها المصابون الجدد المخالطون في منطقتي التطوير الحضري والقصيلة، فيما باشرت فرق التقصي الوبائي جمع عينات من مخالطين من الدرجة الأولى للمصابين الجدد.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة