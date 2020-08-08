اشتباكات عنيفة شرقي دير الزور بين قبيلة "العكيدات" العربية وتنظيم "قسد" الكردي المدعوم بالجيش الامريكي/ فيديو
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جرينتش+2 09:53
اشتباكات عنيفة شرقي دير الزور بين قبيلة “العكيدات” العربية وتنظيم “قسد” الكردي المدعوم بالجيش الامريكي/ فيديو

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